ألف روبية هندية إلى فرنك قمري

تحويل INR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 inr
5,505 kmf

₹1.000 INR = CF5.505 KMF

Mid-market exchange rate at 05:49
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.505279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6830.5771.1204.010.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.8171.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / فرنك جزر القمر
1 INR٥٫٥٠٥٣٠ KMF
5 INR٢٧٫٥٢٦٥٠ KMF
10 INR٥٥٫٠٥٣٠٠ KMF
20 INR١١٠٫١٠٦٠٠ KMF
50 INR٢٧٥٫٢٦٥٠٠ KMF
100 INR٥٥٠٫٥٣٠٠٠ KMF
250 INR١٬٣٧٦٫٣٢٥٠٠ KMF
300 INR١٬٦٥١٫٥٩٠٠٠ KMF
500 INR٢٬٧٥٢٫٦٥٠٠٠ KMF
600 INR٣٬٣٠٣٫١٨٠٠٠ KMF
1000 INR٥٬٥٠٥٫٣٠٠٠٠ KMF
2000 INR١١٬٠١٠٫٦٠٠٠٠ KMF
5000 INR٢٧٬٥٢٦٫٥٠٠٠٠ KMF
10000 INR٥٥٬٠٥٣٫٠٠٠٠٠ KMF
25000 INR١٣٧٬٦٣٢٫٥٠٠٠٠ KMF
50000 INR٢٧٥٬٢٦٥٫٠٠٠٠٠ KMF
100000 INR٥٥٠٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ KMF
1000000 INR٥٬٥٠٥٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ KMF
1000000000 INR٥٬٥٠٥٬٣٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الروبية الهندية
1 KMF٠٫١٨١٦٤ INR
5 KMF٠٫٩٠٨٢٢ INR
10 KMF١٫٨١٦٤٣ INR
20 KMF٣٫٦٣٢٨٦ INR
50 KMF٩٫٠٨٢١٥ INR
100 KMF١٨٫١٦٤٣٠ INR
250 KMF٤٥٫٤١٠٧٥ INR
500 KMF٩٠٫٨٢١٥٠ INR
1000 KMF١٨١٫٦٤٣٠٠ INR
2000 KMF٣٦٣٫٢٨٦٠٠ INR
5000 KMF٩٠٨٫٢١٥٠٠ INR
10000 KMF١٬٨١٦٫٤٣٠٠٠ INR