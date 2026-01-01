10 آلاف فرنك قمري إلى روبية هندية
حوّل KMF إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KMF إلى INR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KMF إلى INR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KMF إلى INR اليوم
|KMF
|INR
|1 KMF
|0.23 INR
|5 KMF
|1.13 INR
|10 KMF
|2.26 INR
|20 KMF
|4.52 INR
|50 KMF
|11.30 INR
|100 KMF
|22.60 INR
|250 KMF
|56.51 INR
|500 KMF
|113.02 INR
|1000 KMF
|226.03 INR
|2000 KMF
|452.07 INR
|5000 KMF
|1,130.17 INR
|10000 KMF
|2,260.34 INR
|INR
|KMF
|1 INR
|4 KMF
|5 INR
|22 KMF
|10 INR
|44 KMF
|20 INR
|88 KMF
|50 INR
|221 KMF
|100 INR
|442 KMF
|250 INR
|1,106 KMF
|300 INR
|1,327 KMF
|500 INR
|2,212 KMF
|600 INR
|2,654 KMF
|1000 INR
|4,424 KMF
|2000 INR
|8,848 KMF
|5000 INR
|22,121 KMF
|10000 INR
|44,241 KMF
|25000 INR
|110,603 KMF
|50000 INR
|221,206 KMF
|100000 INR
|442,411 KMF
|1000000 INR
|4,424,110 KMF
|1000000000 INR
|4,424,110,000 KMF