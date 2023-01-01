فرنك قمري إلى روبل روسي

تحويل KMF إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٢٠٧٫٢٤ rub

1.00000 KMF = 0.20724 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0668588.6921.436571.659430.963818.3015
1GBP1.1533411.23045102.2931.656861.913911.1115921.108
1USD0.937350.812711183.13451.346551.555450.903517.1547
1INR0.0112750.009775850.012028710.01619720.01871010.01086790.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الروبل الروسي
1 KMF0.20724 RUB
5 KMF1.03621 RUB
10 KMF2.07242 RUB
20 KMF4.14484 RUB
50 KMF10.36210 RUB
100 KMF20.72420 RUB
250 KMF51.81050 RUB
500 KMF103.62100 RUB
1000 KMF207.24200 RUB
2000 KMF414.48400 RUB
5000 KMF1036.21000 RUB
10000 KMF2072.42000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / فرنك جزر القمر
1 RUB4.82529 KMF
5 RUB24.12645 KMF
10 RUB48.25290 KMF
20 RUB96.50580 KMF
50 RUB241.26450 KMF
100 RUB482.52900 KMF
250 RUB1206.32250 KMF
500 RUB2412.64500 KMF
1000 RUB4825.29000 KMF
2000 RUB9650.58000 KMF
5000 RUB24126.45000 KMF
10000 RUB48252.90000 KMF