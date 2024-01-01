Komor frangından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile KMF → USD çevirin

1.000 kmf
2,18 usd

1.00000 KMF = 0.00218 USD

09:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.0731589.10471.452881.65240.94734518.3118
1 GBP1.1695211.25505104.2081.699151.932481.1079421.4157
1 USD0.931850.796781183.0311.353851.539760.8827517.0636
1 INR0.01122280.009596190.012043710.01630540.01854450.01063160.205509

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / ABD Doları
1 KMF0.00218 USD
5 KMF0.01091 USD
10 KMF0.02181 USD
20 KMF0.04363 USD
50 KMF0.10907 USD
100 KMF0.21813 USD
250 KMF0.54534 USD
500 KMF1.09067 USD
1000 KMF2.18135 USD
2000 KMF4.36270 USD
5000 KMF10.90675 USD
10000 KMF21.81350 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Komor Frangı
1 USD458.43100 KMF
5 USD2292.15500 KMF
10 USD4584.31000 KMF
20 USD9168.62000 KMF
50 USD22921.55000 KMF
100 USD45843.10000 KMF
250 USD114607.75000 KMF
500 USD229215.50000 KMF
1000 USD458431.00000 KMF
2000 USD916862.00000 KMF
5000 USD2292155.00000 KMF
10000 USD4584310.00000 KMF