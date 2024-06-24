5 دولار أسترالي إلى فرنك قمري

تحويل AUD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

5 aud
1,525 kmf

A$1.000 AUD = CF304.9 KMF

Mid-market exchange rate at 13:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4410.9311.631159.471.3661.352
1 GBP1.2681105.8161.1812.069202.2321.7321.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.59111.752171.2251.4671.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / فرنك جزر القمر
1 AUD٣٠٤٫٩٠٩٠٠ KMF
5 AUD١٬٥٢٤٫٥٤٥٠٠ KMF
10 AUD٣٬٠٤٩٫٠٩٠٠٠ KMF
20 AUD٦٬٠٩٨٫١٨٠٠٠ KMF
50 AUD١٥٬٢٤٥٫٤٥٠٠٠ KMF
100 AUD٣٠٬٤٩٠٫٩٠٠٠٠ KMF
250 AUD٧٦٬٢٢٧٫٢٥٠٠٠ KMF
500 AUD١٥٢٬٤٥٤٫٥٠٠٠٠ KMF
1000 AUD٣٠٤٬٩٠٩٫٠٠٠٠٠ KMF
2000 AUD٦٠٩٬٨١٨٫٠٠٠٠٠ KMF
5000 AUD١٬٥٢٤٬٥٤٥٫٠٠٠٠٠ KMF
10000 AUD٣٬٠٤٩٬٠٩٠٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار أسترالي
1 KMF٠٫٠٠٣٢٨ AUD
5 KMF٠٫٠١٦٤٠ AUD
10 KMF٠٫٠٣٢٨٠ AUD
20 KMF٠٫٠٦٥٥٩ AUD
50 KMF٠٫١٦٣٩٨ AUD
100 KMF٠٫٣٢٧٩٧ AUD
250 KMF٠٫٨١٩٩٢ AUD
500 KMF١٫٦٣٩٨٤ AUD
1000 KMF٣٫٢٧٩٦٧ AUD
2000 KMF٦٫٥٥٩٣٤ AUD
5000 KMF١٦٫٣٩٨٣٥ AUD
10000 KMF٣٢٫٧٩٦٧٠ AUD