1 جنيه إسترليني إلى فرنك قمري

تحويل GBP إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1 gbp
582 kmf

£1.000 GBP = CF581.8 KMF

Mid-market exchange rate at 22:16
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.7451.3690.8941.636
1 EUR1.069189.3411.61170.7851.4640.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4821106.0630.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / فرنك جزر القمر
1 GBP٥٨١٫٧٦٩٠٠ KMF
5 GBP٢٬٩٠٨٫٨٤٥٠٠ KMF
10 GBP٥٬٨١٧٫٦٩٠٠٠ KMF
20 GBP١١٬٦٣٥٫٣٨٠٠٠ KMF
50 GBP٢٩٬٠٨٨٫٤٥٠٠٠ KMF
100 GBP٥٨٬١٧٦٫٩٠٠٠٠ KMF
250 GBP١٤٥٬٤٤٢٫٢٥٠٠٠ KMF
500 GBP٢٩٠٬٨٨٤٫٥٠٠٠٠ KMF
1000 GBP٥٨١٬٧٦٩٫٠٠٠٠٠ KMF
2000 GBP١٬١٦٣٬٥٣٨٫٠٠٠٠٠ KMF
5000 GBP٢٬٩٠٨٬٨٤٥٫٠٠٠٠٠ KMF
10000 GBP٥٬٨١٧٬٦٩٠٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / جنيه استرليني
1 KMF٠٫٠٠١٧٢ GBP
5 KMF٠٫٠٠٨٥٩ GBP
10 KMF٠٫٠١٧١٩ GBP
20 KMF٠٫٠٣٤٣٨ GBP
50 KMF٠٫٠٨٥٩٤ GBP
100 KMF٠٫١٧١٨٩ GBP
250 KMF٠٫٤٢٩٧٢ GBP
500 KMF٠٫٨٥٩٤٥ GBP
1000 KMF١٫٧١٨٨٩ GBP
2000 KMF٣٫٤٣٧٧٨ GBP
5000 KMF٨٫٥٩٤٤٥ GBP
10000 KMF١٧٫١٨٨٩٠ GBP