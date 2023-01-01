يورو إلى فرنك قمري
تحويل EUR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى فرنك قمري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / فرنك جزر القمر
|1 EUR
|490.03100 KMF
|5 EUR
|2450.15500 KMF
|10 EUR
|4900.31000 KMF
|20 EUR
|9800.62000 KMF
|50 EUR
|24501.55000 KMF
|100 EUR
|49003.10000 KMF
|250 EUR
|122507.75000 KMF
|500 EUR
|245015.50000 KMF
|1000 EUR
|490031.00000 KMF
|2000 EUR
|980062.00000 KMF
|5000 EUR
|2450155.00000 KMF
|10000 EUR
|4900310.00000 KMF