يورو إلى فرنك قمري

تحويل EUR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٩٠٬٠٣١ kmf

1.00000 EUR = 490.03100 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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EUR إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0638588.21981.434021.655540.957418.2079
1GBP1.1578111.23185102.1511.660471.916981.1084921.0832
1USD0.939950.811787182.9251.347951.556180.917.1151
1INR0.01133530.009789410.012059110.0162550.01876610.01085320.206393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / فرنك جزر القمر
1 EUR490.03100 KMF
5 EUR2450.15500 KMF
10 EUR4900.31000 KMF
20 EUR9800.62000 KMF
50 EUR24501.55000 KMF
100 EUR49003.10000 KMF
250 EUR122507.75000 KMF
500 EUR245015.50000 KMF
1000 EUR490031.00000 KMF
2000 EUR980062.00000 KMF
5000 EUR2450155.00000 KMF
10000 EUR4900310.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / اليورو
1 KMF0.00204 EUR
5 KMF0.01020 EUR
10 KMF0.02041 EUR
20 KMF0.04081 EUR
50 KMF0.10203 EUR
100 KMF0.20407 EUR
250 KMF0.51017 EUR
500 KMF1.02035 EUR
1000 KMF2.04069 EUR
2000 KMF4.08138 EUR
5000 KMF10.20345 EUR
10000 KMF20.40690 EUR