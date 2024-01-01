ليرة تركية إلى فرنك قمري

تحويل TRY إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
12,782 kmf

TL1.000 TRY = CF12.78 KMF

Mid-market exchange rate at 01:42
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TRY إلى KMF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KMF

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.941.3443.67348.697
1 EUR1.11810.843311.99293.8321.5034.10654.436
1 GBP1.3261.1861370.017111.2831.7824.86964.56
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / فرنك جزر القمر
1 TRY١٢٫٧٨٢٠٠ KMF
5 TRY٦٣٫٩١٠٠٠ KMF
10 TRY١٢٧٫٨٢٠٠٠ KMF
20 TRY٢٥٥٫٦٤٠٠٠ KMF
50 TRY٦٣٩٫١٠٠٠٠ KMF
100 TRY١٬٢٧٨٫٢٠٠٠٠ KMF
250 TRY٣٬١٩٥٫٥٠٠٠٠ KMF
500 TRY٦٬٣٩١٫٠٠٠٠٠ KMF
1000 TRY١٢٬٧٨٢٫٠٠٠٠٠ KMF
2000 TRY٢٥٬٥٦٤٫٠٠٠٠٠ KMF
5000 TRY٦٣٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ KMF
10000 TRY١٢٧٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / ليرة تركية
1 KMF٠٫٠٧٨٢٤ TRY
5 KMF٠٫٣٩١١٨ TRY
10 KMF٠٫٧٨٢٣٥ TRY
20 KMF١٫٥٦٤٧٠ TRY
50 KMF٣٫٩١١٧٦ TRY
100 KMF٧٫٨٢٣٥١ TRY
250 KMF١٩٫٥٥٨٧٨ TRY
500 KMF٣٩٫١١٧٥٥ TRY
1000 KMF٧٨٫٢٣٥١٠ TRY
2000 KMF١٥٦٫٤٧٠٢٠ TRY
5000 KMF٣٩١٫١٧٥٥٠ TRY
10000 KMF٧٨٢٫٣٥١٠٠ TRY