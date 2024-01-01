100 ليرة تركية إلى فرنك قمري

تحويل TRY إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

100 try
1,407 kmf

1.000 TRY = 14.07 KMF

Mid-market exchange rate at 13:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٣١١٫٤٧٥١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٦١٠٥٫٦١٩١٫٧٢٤١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٤٧٦
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٩٦١٫٣٥٢١٫٥١٧٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / فرنك جزر القمر
1 TRY١٤٫٠٦٩١٠ KMF
5 TRY٧٠٫٣٤٥٥٠ KMF
10 TRY١٤٠٫٦٩١٠٠ KMF
20 TRY٢٨١٫٣٨٢٠٠ KMF
50 TRY٧٠٣٫٤٥٥٠٠ KMF
100 TRY١٬٤٠٦٫٩١٠٠٠ KMF
250 TRY٣٬٥١٧٫٢٧٥٠٠ KMF
500 TRY٧٬٠٣٤٫٥٥٠٠٠ KMF
1000 TRY١٤٬٠٦٩٫١٠٠٠٠ KMF
2000 TRY٢٨٬١٣٨٫٢٠٠٠٠ KMF
5000 TRY٧٠٬٣٤٥٫٥٠٠٠٠ KMF
10000 TRY١٤٠٬٦٩١٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / ليرة تركية
1 KMF٠٫٠٧١٠٨ TRY
5 KMF٠٫٣٥٥٣٩ TRY
10 KMF٠٫٧١٠٧٨ TRY
20 KMF١٫٤٢١٥٥ TRY
50 KMF٣٫٥٥٣٨٨ TRY
100 KMF٧٫١٠٧٧٧ TRY
250 KMF١٧٫٧٦٩٤٣ TRY
500 KMF٣٥٫٥٣٨٨٥ TRY
1000 KMF٧١٫٠٧٧٧٠ TRY
2000 KMF١٤٢٫١٥٥٤٠ TRY
5000 KMF٣٥٥٫٣٨٨٥٠ TRY
10000 KMF٧١٠٫٧٧٧٠٠ TRY