فرنك سويسري إلى فرنك قمري

تحويل CHF إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٥١١٬٩١٤ kmf

1.00000 CHF = 511.91400 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:14 UTC
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CHF إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434671.656780.957318.2198
1GBP1.1582111.2322102.181.661621.918871.1087621.102
1USD0.939950.811557182.9251.34851.557270.899817.1255
1INR0.01133480.009786630.012059110.01626170.01877920.01085080.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك جزر القمر
1 CHF511.91400 KMF
5 CHF2559.57000 KMF
10 CHF5119.14000 KMF
20 CHF10238.28000 KMF
50 CHF25595.70000 KMF
100 CHF51191.40000 KMF
250 CHF127978.50000 KMF
500 CHF255957.00000 KMF
1000 CHF511914.00000 KMF
2000 CHF1023828.00000 KMF
5000 CHF2559570.00000 KMF
10000 CHF5119140.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الفرنك السويسري
1 KMF0.00195 CHF
5 KMF0.00977 CHF
10 KMF0.01953 CHF
20 KMF0.03907 CHF
50 KMF0.09767 CHF
100 KMF0.19534 CHF
250 KMF0.48836 CHF
500 KMF0.97672 CHF
1000 KMF1.95345 CHF
2000 KMF3.90690 CHF
5000 KMF9.76725 CHF
10000 KMF19.53450 CHF