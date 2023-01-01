شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك قمري

تحويل ILS إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
121520 kmf

1.00000 ILS = 121.52000 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
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ILS إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.6181.438571.660690.962718.3217
1GBP1.1524711.2286102.1351.6581.914011.1094821.1163
1USD0.93810.813935183.13131.34951.557880.903117.1873
1INR0.01128440.009790950.012029210.01623340.01873990.01086350.206749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / فرنك جزر القمر
1 ILS121.52000 KMF
5 ILS607.60000 KMF
10 ILS1215.20000 KMF
20 ILS2430.40000 KMF
50 ILS6076.00000 KMF
100 ILS12152.00000 KMF
250 ILS30380.00000 KMF
500 ILS60760.00000 KMF
1000 ILS121520.00000 KMF
2000 ILS243040.00000 KMF
5000 ILS607600.00000 KMF
10000 ILS1215200.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Israeli New Sheqel
1 KMF0.00823 ILS
5 KMF0.04115 ILS
10 KMF0.08229 ILS
20 KMF0.16458 ILS
50 KMF0.41145 ILS
100 KMF0.82291 ILS
250 KMF2.05727 ILS
500 KMF4.11454 ILS
1000 KMF8.22907 ILS
2000 KMF16.45814 ILS
5000 KMF41.14535 ILS
10000 KMF82.29070 ILS