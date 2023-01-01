كرونة نروجية إلى فرنك قمري

تحويل NOK إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
42997 kmf

1.00000 NOK = 42.99660 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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NOK إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.662920.964518.3568
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120721.1656
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560550.905117.2267
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01882910.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / فرنك جزر القمر
1 NOK42.99660 KMF
5 NOK214.98300 KMF
10 NOK429.96600 KMF
20 NOK859.93200 KMF
50 NOK2149.83000 KMF
100 NOK4299.66000 KMF
250 NOK10749.15000 KMF
500 NOK21498.30000 KMF
1000 NOK42996.60000 KMF
2000 NOK85993.20000 KMF
5000 NOK214983.00000 KMF
10000 NOK429966.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / كروني نرويجي
1 KMF0.02326 NOK
5 KMF0.11629 NOK
10 KMF0.23258 NOK
20 KMF0.46515 NOK
50 KMF1.16288 NOK
100 KMF2.32576 NOK
250 KMF5.81440 NOK
500 KMF11.62880 NOK
1000 KMF23.25760 NOK
2000 KMF46.51520 NOK
5000 KMF116.28800 NOK
10000 KMF232.57600 NOK