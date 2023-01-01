روبية إندونيسية إلى فرنك قمري

تحويل IDR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٣٠٬١٦٠ kmf

1.00000 IDR = 0.03016 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:28 UTC
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IDR إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.66631.439031.660420.963418.3098
1GBP1.1524111.2294102.1711.658211.913311.1102321.0986
1USD0.93730.813405183.10651.34881.55630.90317.1617
1INR0.01127820.00978750.012032810.01622980.01872660.01086560.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / فرنك جزر القمر
1 IDR0.03016 KMF
5 IDR0.15080 KMF
10 IDR0.30160 KMF
20 IDR0.60320 KMF
50 IDR1.50800 KMF
100 IDR3.01600 KMF
250 IDR7.54000 KMF
500 IDR15.08000 KMF
1000 IDR30.16000 KMF
2000 IDR60.32000 KMF
5000 IDR150.80000 KMF
10000 IDR301.60000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الروبية الإندونيسية
1 KMF33.15650 IDR
5 KMF165.78250 IDR
10 KMF331.56500 IDR
20 KMF663.13000 IDR
50 KMF1657.82500 IDR
100 KMF3315.65000 IDR
250 KMF8289.12500 IDR
500 KMF16578.25000 IDR
1000 KMF33156.50000 IDR
2000 KMF66313.00000 IDR
5000 KMF165782.50000 IDR
10000 KMF331565.00000 IDR