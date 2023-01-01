روبية إندونيسية إلى فرنك قمري
تحويل IDR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك قمري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الروبية الإندونيسية
|1 KMF
|33.15650 IDR
|5 KMF
|165.78250 IDR
|10 KMF
|331.56500 IDR
|20 KMF
|663.13000 IDR
|50 KMF
|1657.82500 IDR
|100 KMF
|3315.65000 IDR
|250 KMF
|8289.12500 IDR
|500 KMF
|16578.25000 IDR
|1000 KMF
|33156.50000 IDR
|2000 KMF
|66313.00000 IDR
|5000 KMF
|165782.50000 IDR
|10000 KMF
|331565.00000 IDR