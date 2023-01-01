دولار هونغ كونغ إلى فرنك قمري

تحويل HKD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٥٩٬٢٩٠ kmf

1.00000 HKD = 59.29040 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:27 UTC
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HKD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.065488.57191.437921.662090.9643518.3321
1GBP1.1524111.2278102.0731.65711.915441.1113221.1265
1USD0.93860.814465183.13491.349651.560060.905217.2068
1INR0.01129030.009796910.012028610.01623450.01876540.01088830.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / فرنك جزر القمر
100 HKD5929.04000 KMF
200 HKD11858.08000 KMF
300 HKD17787.12000 KMF
500 HKD29645.20000 KMF
1000 HKD59290.40000 KMF
2000 HKD118580.80000 KMF
2500 HKD148226.00000 KMF
3000 HKD177871.20000 KMF
4000 HKD237161.60000 KMF
5000 HKD296452.00000 KMF
10000 HKD592904.00000 KMF
20000 HKD1185808.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار هونغ كونغ
1 KMF0.01687 HKD
5 KMF0.08433 HKD
10 KMF0.16866 HKD
20 KMF0.33732 HKD
50 KMF0.84330 HKD
100 KMF1.68661 HKD
250 KMF4.21652 HKD
500 KMF8.43305 HKD
1000 KMF16.86610 HKD
2000 KMF33.73220 HKD
5000 KMF84.33050 HKD
10000 KMF168.66100 HKD