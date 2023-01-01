يوان صيني إلى فرنك قمري
تحويل CNY إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك قمري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك جزر القمر
|1 CNY
|63.06710 KMF
|5 CNY
|315.33550 KMF
|10 CNY
|630.67100 KMF
|20 CNY
|1261.34200 KMF
|50 CNY
|3153.35500 KMF
|100 CNY
|6306.71000 KMF
|250 CNY
|15766.77500 KMF
|500 CNY
|31533.55000 KMF
|1000 CNY
|63067.10000 KMF
|2000 CNY
|126134.20000 KMF
|5000 CNY
|315335.50000 KMF
|10000 CNY
|630671.00000 KMF