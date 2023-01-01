يوان صيني إلى فرنك قمري

تحويل CNY إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
63067 kmf

1.00000 CNY = 63.06710 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك جزر القمر
1 CNY63.06710 KMF
5 CNY315.33550 KMF
10 CNY630.67100 KMF
20 CNY1261.34200 KMF
50 CNY3153.35500 KMF
100 CNY6306.71000 KMF
250 CNY15766.77500 KMF
500 CNY31533.55000 KMF
1000 CNY63067.10000 KMF
2000 CNY126134.20000 KMF
5000 CNY315335.50000 KMF
10000 CNY630671.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Chinese Yuan RMB
1 KMF0.01586 CNY
5 KMF0.07928 CNY
10 KMF0.15856 CNY
20 KMF0.31712 CNY
50 KMF0.79281 CNY
100 KMF1.58561 CNY
250 KMF3.96403 CNY
500 KMF7.92805 CNY
1000 KMF15.85610 CNY
2000 KMF31.71220 CNY
5000 KMF79.28050 CNY
10000 KMF158.56100 CNY