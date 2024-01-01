Yeni İsrail şekelinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile ILS → KMF çevirin

1.000 ils
125.542 kmf

1.00000 ILS = 125.54200 KMF

06:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0730589.07971.453231.652880.94938518.3341
1 GBP1.171411.25695104.3461.702291.936151.1121121.4762
1 USD0.931950.795577183.01541.35431.540360.8847517.086
1 INR0.01122590.009583480.01204610.01631380.01855510.01065770.205817

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Yeni İsrail şekelinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Komor Frangı
1 ILS125.54200 KMF
5 ILS627.71000 KMF
10 ILS1255.42000 KMF
20 ILS2510.84000 KMF
50 ILS6277.10000 KMF
100 ILS12554.20000 KMF
250 ILS31385.50000 KMF
500 ILS62771.00000 KMF
1000 ILS125542.00000 KMF
2000 ILS251084.00000 KMF
5000 ILS627710.00000 KMF
10000 ILS1255420.00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 KMF0.00797 ILS
5 KMF0.03983 ILS
10 KMF0.07965 ILS
20 KMF0.15931 ILS
50 KMF0.39827 ILS
100 KMF0.79655 ILS
250 KMF1.99137 ILS
500 KMF3.98275 ILS
1000 KMF7.96549 ILS
2000 KMF15.93098 ILS
5000 KMF39.82745 ILS
10000 KMF79.65490 ILS