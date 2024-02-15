Yeni Zelanda dolarından Komor frangına

Reel döviz kuru ile NZD → KMF çevirin

1.000 nzd
279.451 kmf

1.00000 NZD = 279.45100 KMF

16:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550551.075989.32231.453221.651670.94742518.3621
1 GBP1.1695211.2583104.4651.699591.931691.1080321.475
1 USD0.929450.794723183.0211.35071.535160.8805517.0667
1 INR0.01119540.009572550.012045110.01626940.01849120.01060640.205571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Komor Frangı
1 NZD279.45100 KMF
5 NZD1397.25500 KMF
10 NZD2794.51000 KMF
20 NZD5589.02000 KMF
50 NZD13972.55000 KMF
100 NZD27945.10000 KMF
250 NZD69862.75000 KMF
500 NZD139725.50000 KMF
1000 NZD279451.00000 KMF
2000 NZD558902.00000 KMF
5000 NZD1397255.00000 KMF
10000 NZD2794510.00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Yeni Zelanda Doları
1 KMF0.00358 NZD
5 KMF0.01789 NZD
10 KMF0.03578 NZD
20 KMF0.07157 NZD
50 KMF0.17892 NZD
100 KMF0.35784 NZD
250 KMF0.89461 NZD
500 KMF1.78922 NZD
1000 KMF3.57844 NZD
2000 KMF7.15688 NZD
5000 KMF17.89220 NZD
10000 KMF35.78440 NZD