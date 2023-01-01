5 Yeni Zelanda dolarından Komor frangına

Reel döviz kuru ile NZD → KMF çevirin

5 nzd
1.397 kmf

1.00000 NZD = 279.48400 KMF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NZD → KMF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 KMF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Komor Frangı
1 NZD279.48400 KMF
5 NZD1397.42000 KMF
10 NZD2794.84000 KMF
20 NZD5589.68000 KMF
50 NZD13974.20000 KMF
100 NZD27948.40000 KMF
250 NZD69871.00000 KMF
500 NZD139742.00000 KMF
1000 NZD279484.00000 KMF
2000 NZD558968.00000 KMF
5000 NZD1397420.00000 KMF
10000 NZD2794840.00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Yeni Zelanda Doları
1 KMF0.00358 NZD
5 KMF0.01789 NZD
10 KMF0.03578 NZD
20 KMF0.07156 NZD
50 KMF0.17890 NZD
100 KMF0.35780 NZD
250 KMF0.89451 NZD
500 KMF1.78902 NZD
1000 KMF3.57803 NZD
2000 KMF7.15606 NZD
5000 KMF17.89015 NZD
10000 KMF35.78030 NZD