5000 Yeni İsrail şekelinden Komor frangına
Reel döviz kuru ile ILS → KMF çevirin
ILS → KMF çevrim grafiği
1 ILS = 122.28900 KMF
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Komor Frangı
|1 ILS
|122.28900 KMF
|5 ILS
|611.44500 KMF
|10 ILS
|1222.89000 KMF
|20 ILS
|2445.78000 KMF
|50 ILS
|6114.45000 KMF
|100 ILS
|12228.90000 KMF
|250 ILS
|30572.25000 KMF
|500 ILS
|61144.50000 KMF
|1000 ILS
|122289.00000 KMF
|2000 ILS
|244578.00000 KMF
|5000 ILS
|611445.00000 KMF
|10000 ILS
|1222890.00000 KMF