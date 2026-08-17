الجمهورية التشيكية كوروناس إلى تاكا بنغلاديشي

حوّل CZK إلى BDT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 5.870 BDT
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى BDT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى BDT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى BDT اليوم

CZKBDT
1 CZK5.87 BDT
5 CZK29.35 BDT
10 CZK58.70 BDT
20 CZK117.39 BDT
50 CZK293.49 BDT
100 CZK586.97 BDT
250 CZK1,467.43 BDT
500 CZK2,934.87 BDT
1000 CZK5,869.73 BDT
2000 CZK11,739.46 BDT
5000 CZK29,348.65 BDT
10000 CZK58,697.30 BDT
BDTCZK
1 BDT0.17 CZK
5 BDT0.85 CZK
10 BDT1.70 CZK
20 BDT3.41 CZK
50 BDT8.52 CZK
100 BDT17.04 CZK
250 BDT42.59 CZK
500 BDT85.18 CZK
1000 BDT170.37 CZK
2000 BDT340.73 CZK
5000 BDT851.83 CZK
10000 BDT1,703.66 CZK

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