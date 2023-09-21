الجمهورية التشيكية كوروناس إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CZK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٧٬٨١٥٫٣٠ bdt

1.00000 CZK = 4.78153 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:59 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

CZK إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BDT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065788.59461.438111.663340.966818.2226
1GBP1.154611.2304102.2871.660361.92041.1162721.0389
1USD0.938350.812744183.13281.349451.560790.907217.0992
1INR0.01128740.009776450.012028910.01623250.01877470.01091270.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Bangladeshi Taka
1 CZK4.78153 BDT
5 CZK23.90765 BDT
10 CZK47.81530 BDT
20 CZK95.63060 BDT
50 CZK239.07650 BDT
100 CZK478.15300 BDT
250 CZK1195.38250 BDT
500 CZK2390.76500 BDT
1000 CZK4781.53000 BDT
2000 CZK9563.06000 BDT
5000 CZK23907.65000 BDT
10000 CZK47815.30000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BDT0.20914 CZK
5 BDT1.04569 CZK
10 BDT2.09138 CZK
20 BDT4.18276 CZK
50 BDT10.45690 CZK
100 BDT20.91380 CZK
250 BDT52.28450 CZK
500 BDT104.56900 CZK
1000 BDT209.13800 CZK
2000 BDT418.27600 CZK
5000 BDT1045.69000 CZK
10000 BDT2091.38000 CZK