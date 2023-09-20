يورو إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل EUR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١١٦٬٧٧٩ bdt

1.00000 EUR = 116.77900 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / Bangladeshi Taka
1 EUR116.77900 BDT
5 EUR583.89500 BDT
10 EUR1167.79000 BDT
20 EUR2335.58000 BDT
50 EUR5838.95000 BDT
100 EUR11677.90000 BDT
250 EUR29194.75000 BDT
500 EUR58389.50000 BDT
1000 EUR116779.00000 BDT
2000 EUR233558.00000 BDT
5000 EUR583895.00000 BDT
10000 EUR1167790.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / اليورو
1 BDT0.00856 EUR
5 BDT0.04282 EUR
10 BDT0.08563 EUR
20 BDT0.17126 EUR
50 BDT0.42816 EUR
100 BDT0.85632 EUR
250 BDT2.14079 EUR
500 BDT4.28158 EUR
1000 BDT8.56315 EUR
2000 BDT17.12630 EUR
5000 BDT42.81575 EUR
10000 BDT85.63150 EUR