500 يورو إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل EUR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

500 eur
62,738.50 bdt

€1.000 EUR = Tk125.5 BDT

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Bangladeshi Taka
1 EUR١٢٥٫٤٧٧٠٠ BDT
5 EUR٦٢٧٫٣٨٥٠٠ BDT
10 EUR١٬٢٥٤٫٧٧٠٠٠ BDT
20 EUR٢٬٥٠٩٫٥٤٠٠٠ BDT
50 EUR٦٬٢٧٣٫٨٥٠٠٠ BDT
100 EUR١٢٬٥٤٧٫٧٠٠٠٠ BDT
250 EUR٣١٬٣٦٩٫٢٥٠٠٠ BDT
500 EUR٦٢٬٧٣٨٫٥٠٠٠٠ BDT
1000 EUR١٢٥٬٤٧٧٫٠٠٠٠٠ BDT
2000 EUR٢٥٠٬٩٥٤٫٠٠٠٠٠ BDT
5000 EUR٦٢٧٬٣٨٥٫٠٠٠٠٠ BDT
10000 EUR١٬٢٥٤٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / اليورو
1 BDT٠٫٠٠٧٩٧ EUR
5 BDT٠٫٠٣٩٨٥ EUR
10 BDT٠٫٠٧٩٧٠ EUR
20 BDT٠٫١٥٩٣٩ EUR
50 BDT٠٫٣٩٨٤٨ EUR
100 BDT٠٫٧٩٦٩٦ EUR
250 BDT١٫٩٩٢٤٠ EUR
500 BDT٣٫٩٨٤٨٠ EUR
1000 BDT٧٫٩٦٩٥٩ EUR
2000 BDT١٥٫٩٣٩١٨ EUR
5000 BDT٣٩٫٨٤٧٩٥ EUR
10000 BDT٧٩٫٦٩٥٩٠ EUR