ريال برازيلي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BRL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٢٬٤٨٨٫٨٠ bdt

1.00000 BRL = 22.48880 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 5:29 UTC
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BRL إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.42331.434981.65970.957218.2175
1GBP1.1580111.23175102.3931.661691.921911.1084521.0956
1USD0.94010.811853183.1281.349051.560310.899917.1265
1INR0.01130920.00976630.012029610.01622860.01876990.01082550.206026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bangladeshi Taka
1 BRL22.48880 BDT
5 BRL112.44400 BDT
10 BRL224.88800 BDT
20 BRL449.77600 BDT
50 BRL1124.44000 BDT
100 BRL2248.88000 BDT
250 BRL5622.20000 BDT
500 BRL11244.40000 BDT
1000 BRL22488.80000 BDT
2000 BRL44977.60000 BDT
5000 BRL112444.00000 BDT
10000 BRL224888.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الريال البرازيلي
1 BDT0.04447 BRL
5 BDT0.22233 BRL
10 BDT0.44466 BRL
20 BDT0.88933 BRL
50 BDT2.22332 BRL
100 BDT4.44665 BRL
250 BDT11.11662 BRL
500 BDT22.23325 BRL
1000 BDT44.46650 BRL
2000 BDT88.93300 BRL
5000 BDT222.33250 BRL
10000 BDT444.66500 BRL