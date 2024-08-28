ليرة تركية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل TRY إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
3,465.88 bdt

TL1.000 TRY = Tk3.466 BDT

Mid-market exchange rate at 01:30
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TRY إلى BDT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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BDT

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9381.3453.67348.702
1 EUR1.11710.843311.8893.7971.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.919111.2521.7824.86864.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Bangladeshi Taka
1 TRY٣٫٤٦٥٨٨ BDT
5 TRY١٧٫٣٢٩٤٠ BDT
10 TRY٣٤٫٦٥٨٨٠ BDT
20 TRY٦٩٫٣١٧٦٠ BDT
50 TRY١٧٣٫٢٩٤٠٠ BDT
100 TRY٣٤٦٫٥٨٨٠٠ BDT
250 TRY٨٦٦٫٤٧٠٠٠ BDT
500 TRY١٬٧٣٢٫٩٤٠٠٠ BDT
1000 TRY٣٬٤٦٥٫٨٨٠٠٠ BDT
2000 TRY٦٬٩٣١٫٧٦٠٠٠ BDT
5000 TRY١٧٬٣٢٩٫٤٠٠٠٠ BDT
10000 TRY٣٤٬٦٥٨٫٨٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ليرة تركية
1 BDT٠٫٢٨٨٥٣ TRY
5 BDT١٫٤٤٢٦٤ TRY
10 BDT٢٫٨٨٥٢٧ TRY
20 BDT٥٫٧٧٠٥٤ TRY
50 BDT١٤٫٤٢٦٣٥ TRY
100 BDT٢٨٫٨٥٢٧٠ TRY
250 BDT٧٢٫١٣١٧٥ TRY
500 BDT١٤٤٫٢٦٣٥٠ TRY
1000 BDT٢٨٨٫٥٢٧٠٠ TRY
2000 BDT٥٧٧٫٠٥٤٠٠ TRY
5000 BDT١٬٤٤٢٫٦٣٥٠٠ TRY
10000 BDT٢٬٨٨٥٫٢٧٠٠٠ TRY