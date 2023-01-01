روبية إندونيسية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل IDR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٧٬١٣٨٫٢١ bdt

1.00000 IDR = 0.00714 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
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IDR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bangladeshi Taka
1 IDR0.00714 BDT
5 IDR0.03569 BDT
10 IDR0.07138 BDT
20 IDR0.14276 BDT
50 IDR0.35691 BDT
100 IDR0.71382 BDT
250 IDR1.78455 BDT
500 IDR3.56910 BDT
1000 IDR7.13821 BDT
2000 IDR14.27642 BDT
5000 IDR35.69105 BDT
10000 IDR71.38210 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الروبية الإندونيسية
1 BDT140.09100 IDR
5 BDT700.45500 IDR
10 BDT1400.91000 IDR
20 BDT2801.82000 IDR
50 BDT7004.55000 IDR
100 BDT14009.10000 IDR
250 BDT35022.75000 IDR
500 BDT70045.50000 IDR
1000 BDT140091.00000 IDR
2000 BDT280182.00000 IDR
5000 BDT700455.00000 IDR
10000 BDT1400910.00000 IDR