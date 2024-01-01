Endonezya rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile IDR → BDT çevirin

1.000.000 idr
7.021,87 bdt

1.00000 IDR = 0.00702 BDT

06:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01190.93211.347551.541191.354450.795837.81865
1 INR0.012046510.01122850.01623320.01856590.01631630.009586940.0941871
1 EUR1.0728589.059311.445721.653461.453120.8537658.38824
1 SGD0.74208761.60210.69169711.14371.005120.5905755.80212

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Bangladeş Takası
1 IDR0.00702 BDT
5 IDR0.03511 BDT
10 IDR0.07022 BDT
20 IDR0.14044 BDT
50 IDR0.35109 BDT
100 IDR0.70219 BDT
250 IDR1.75547 BDT
500 IDR3.51094 BDT
1000 IDR7.02187 BDT
2000 IDR14.04374 BDT
5000 IDR35.10935 BDT
10000 IDR70.21870 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Endonezya Rupisi
1 BDT142.41200 IDR
5 BDT712.06000 IDR
10 BDT1424.12000 IDR
20 BDT2848.24000 IDR
50 BDT7120.60000 IDR
100 BDT14241.20000 IDR
250 BDT35603.00000 IDR
500 BDT71206.00000 IDR
1000 BDT142412.00000 IDR
2000 BDT284824.00000 IDR
5000 BDT712060.00000 IDR
10000 BDT1424120.00000 IDR