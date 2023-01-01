5 Endonezya rupisinden Bangladeş takasına
Reel döviz kuru ile IDR → BDT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Endonezya Rupisi
|1 BDT
|140.18100 IDR
|5 BDT
|700.90500 IDR
|10 BDT
|1401.81000 IDR
|20 BDT
|2803.62000 IDR
|50 BDT
|7009.05000 IDR
|100 BDT
|14018.10000 IDR
|250 BDT
|35045.25000 IDR
|500 BDT
|70090.50000 IDR
|1000 BDT
|140181.00000 IDR
|2000 BDT
|280362.00000 IDR
|5000 BDT
|700905.00000 IDR
|10000 BDT
|1401810.00000 IDR