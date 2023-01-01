5 Endonezya rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile IDR → BDT çevirin

5 idr
0,04 bdt

1.00000 IDR = 0.00713 BDT

7:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 BDT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Bangladeş Takası
1 IDR0.00713 BDT
5 IDR0.03567 BDT
10 IDR0.07134 BDT
20 IDR0.14267 BDT
50 IDR0.35668 BDT
100 IDR0.71336 BDT
250 IDR1.78340 BDT
500 IDR3.56681 BDT
1000 IDR7.13361 BDT
2000 IDR14.26722 BDT
5000 IDR35.66805 BDT
10000 IDR71.33610 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Endonezya Rupisi
1 BDT140.18100 IDR
5 BDT700.90500 IDR
10 BDT1401.81000 IDR
20 BDT2803.62000 IDR
50 BDT7009.05000 IDR
100 BDT14018.10000 IDR
250 BDT35045.25000 IDR
500 BDT70090.50000 IDR
1000 BDT140181.00000 IDR
2000 BDT280362.00000 IDR
5000 BDT700905.00000 IDR
10000 BDT1401810.00000 IDR