Singapur dolarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile SGD → BDT çevirin

1.000 sgd
81.469,90 bdt

1.00000 SGD = 81.46990 BDT

20:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115623.30.92851.533150.79380882.99577.19364.782
1 IDR0.000064007210.0000594280.00009813260.00005080930.00531230.000460440.000306081
1 EUR1.0770516827.111.651280.85494589.39057.747875.15045
1 AUD0.6522510190.30.60558910.51776154.13394.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bangladeş Takası
1 SGD81.46990 BDT
5 SGD407.34950 BDT
10 SGD814.69900 BDT
20 SGD1629.39800 BDT
50 SGD4073.49500 BDT
100 SGD8146.99000 BDT
250 SGD20367.47500 BDT
500 SGD40734.95000 BDT
1000 SGD81469.90000 BDT
2000 SGD162939.80000 BDT
5000 SGD407349.50000 BDT
10000 SGD814699.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Singapur Doları
1 BDT0.01227 SGD
5 BDT0.06137 SGD
10 BDT0.12275 SGD
20 BDT0.24549 SGD
50 BDT0.61373 SGD
100 BDT1.22745 SGD
250 BDT3.06863 SGD
500 BDT6.13725 SGD
1000 BDT12.27450 SGD
2000 BDT24.54900 SGD
5000 BDT61.37250 SGD
10000 BDT122.74500 SGD