5 Bangladeş takasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile BDT → SGD çevirin

5 bdt
0,06 sgd

1.00000 BDT = 0.01238 SGD

4:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.05887.92771.426031.638280.966418.5291
1GBP1.1554711.22235101.5861.647541.892771.1166421.4074
1USD0.94520.818096183.10751.347851.548470.913417.5133
1INR0.0113730.009843830.012032610.01621820.01863210.01099060.210731

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Singapur Doları
1 BDT0.01238 SGD
5 BDT0.06188 SGD
10 BDT0.12377 SGD
20 BDT0.24754 SGD
50 BDT0.61884 SGD
100 BDT1.23769 SGD
250 BDT3.09422 SGD
500 BDT6.18845 SGD
1000 BDT12.37690 SGD
2000 BDT24.75380 SGD
5000 BDT61.88450 SGD
10000 BDT123.76900 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Bangladeş Takası
1 SGD80.79590 BDT
5 SGD403.97950 BDT
10 SGD807.95900 BDT
20 SGD1615.91800 BDT
50 SGD4039.79500 BDT
100 SGD8079.59000 BDT
250 SGD20198.97500 BDT
500 SGD40397.95000 BDT
1000 SGD80795.90000 BDT
2000 SGD161591.80000 BDT
5000 SGD403979.50000 BDT
10000 SGD807959.00000 BDT