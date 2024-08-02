2.000 Singapur dolarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile SGD → BDT çevirin

2.000 sgd
176.931,20 bdt

1,000S$ SGD = 88,47Tk BDT

18:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek88,465688,4656
Düşük86,780080,8432
Ortalama87,368386,6240
Değişim1.94%9.21%
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1 SGD → BDT istatistikleri

SGD → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 88,4656, en düşük 86,7800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 87,3683 oldu. SGD → BDT kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

SGD → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 88,4656, en düşük 80,8432 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 86,6240 oldu. SGD → BDT kurundaki değişiklik 9.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7927,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6740,85291,4347,8244,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6114,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bangladeş Takası
1 SGD88,46560 BDT
5 SGD442,32800 BDT
10 SGD884,65600 BDT
20 SGD1.769,31200 BDT
50 SGD4.423,28000 BDT
100 SGD8.846,56000 BDT
250 SGD22.116,40000 BDT
500 SGD44.232,80000 BDT
1000 SGD88.465,60000 BDT
2000 SGD176.931,20000 BDT
5000 SGD442.328,00000 BDT
10000 SGD884.656,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Singapur Doları
1 BDT0,01130 SGD
5 BDT0,05652 SGD
10 BDT0,11304 SGD
20 BDT0,22608 SGD
50 BDT0,56519 SGD
100 BDT1,13038 SGD
250 BDT2,82595 SGD
500 BDT5,65190 SGD
1000 BDT11,30380 SGD
2000 BDT22,60760 SGD
5000 BDT56,51900 SGD
10000 BDT113,03800 SGD