Yeni İsrail şekelinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile ILS → BDT çevirin

1.000 ils
29.993 bdt

1.00000 ILS = 29.99300 BDT

06:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06691.453261.653620.94958518.3369
1 GBP1.1713511.25675104.3241.702211.936891.112321.4781
1 USD0.932050.795703183.01121.354451.541190.8850517.0902
1 INR0.01122750.009585490.012046610.01631650.0185660.01066180.205878

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Yeni İsrail şekelinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bangladeş Takası
1 ILS29.99300 BDT
5 ILS149.96500 BDT
10 ILS299.93000 BDT
20 ILS599.86000 BDT
50 ILS1499.65000 BDT
100 ILS2999.30000 BDT
250 ILS7498.25000 BDT
500 ILS14996.50000 BDT
1000 ILS29993.00000 BDT
2000 ILS59986.00000 BDT
5000 ILS149965.00000 BDT
10000 ILS299930.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Yeni İsrail Şekeli
1 BDT0.03334 ILS
5 BDT0.16671 ILS
10 BDT0.33341 ILS
20 BDT0.66682 ILS
50 BDT1.66705 ILS
100 BDT3.33411 ILS
250 BDT8.33527 ILS
500 BDT16.67055 ILS
1000 BDT33.34110 ILS
2000 BDT66.68220 ILS
5000 BDT166.70550 ILS
10000 BDT333.41100 ILS