50 Bangladeş takasından Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile BDT → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bangladeş Takası
|1 ILS
|28.72100 BDT
|5 ILS
|143.60500 BDT
|10 ILS
|287.21000 BDT
|20 ILS
|574.42000 BDT
|50 ILS
|1436.05000 BDT
|100 ILS
|2872.10000 BDT
|250 ILS
|7180.25000 BDT
|500 ILS
|14360.50000 BDT
|1000 ILS
|28721.00000 BDT
|2000 ILS
|57442.00000 BDT
|5000 ILS
|143605.00000 BDT
|10000 ILS
|287210.00000 BDT