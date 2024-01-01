Bangladeş takasından Euroya

Reel döviz kuru ile BDT → EUR çevirin

1.000 bdt
8,58 eur

1,000 BDT = 0,008584 EUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDPHPGBPINRCADCNY
1 USD10,941,54756,6290,80383,6091,3777,237
1 EUR1,06411,64760,2580,85588,9691,4667,701
1 AUD0,6460,607136,5960,51954,0330,894,677
1 PHP0,0180,0170,02710,0141,4760,0240,128

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Bangladeş takasından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

BDT → USD

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BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Euro
1 BDT0,00858 EUR
5 BDT0,04292 EUR
10 BDT0,08584 EUR
20 BDT0,17168 EUR
50 BDT0,42921 EUR
100 BDT0,85841 EUR
250 BDT2,14603 EUR
500 BDT4,29205 EUR
1000 BDT8,58410 EUR
2000 BDT17,16820 EUR
5000 BDT42,92050 EUR
10000 BDT85,84100 EUR
Çevrim kurları Euro / Bangladeş Takası
1 EUR116,49400 BDT
5 EUR582,47000 BDT
10 EUR1.164,94000 BDT
20 EUR2.329,88000 BDT
50 EUR5.824,70000 BDT
100 EUR11.649,40000 BDT
250 EUR29.123,50000 BDT
500 EUR58.247,00000 BDT
1000 EUR116.494,00000 BDT
2000 EUR232.988,00000 BDT
5000 EUR582.470,00000 BDT
10000 EUR1.164.940,00000 BDT