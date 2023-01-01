تاكا بنغلاديشي إلى يورو
تحويل BDT إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى يورو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / Bangladeshi Taka
|1 EUR
|116.71900 BDT
|5 EUR
|583.59500 BDT
|10 EUR
|1167.19000 BDT
|20 EUR
|2334.38000 BDT
|50 EUR
|5835.95000 BDT
|100 EUR
|11671.90000 BDT
|250 EUR
|29179.75000 BDT
|500 EUR
|58359.50000 BDT
|1000 EUR
|116719.00000 BDT
|2000 EUR
|233438.00000 BDT
|5000 EUR
|583595.00000 BDT
|10000 EUR
|1167190.00000 BDT