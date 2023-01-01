تاكا بنغلاديشي إلى يورو

تحويل BDT إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٨٫٥٧ eur

1.00000 BDT = 0.00857 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:44 UTC
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BDT إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063588.35561.434611.659640.9572518.2146
1GBP1.1586111.23215102.3671.662111.922831.1090821.103
1USD0.94030.811589183.081.348951.560550.900117.127
1INR0.01131790.009768770.012036610.01623680.01878370.01083410.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / اليورو
1 BDT0.00857 EUR
5 BDT0.04284 EUR
10 BDT0.08568 EUR
20 BDT0.17135 EUR
50 BDT0.42838 EUR
100 BDT0.85676 EUR
250 BDT2.14189 EUR
500 BDT4.28379 EUR
1000 BDT8.56758 EUR
2000 BDT17.13516 EUR
5000 BDT42.83790 EUR
10000 BDT85.67580 EUR
معدلات التحويل اليورو / Bangladeshi Taka
1 EUR116.71900 BDT
5 EUR583.59500 BDT
10 EUR1167.19000 BDT
20 EUR2334.38000 BDT
50 EUR5835.95000 BDT
100 EUR11671.90000 BDT
250 EUR29179.75000 BDT
500 EUR58359.50000 BDT
1000 EUR116719.00000 BDT
2000 EUR233438.00000 BDT
5000 EUR583595.00000 BDT
10000 EUR1167190.00000 BDT