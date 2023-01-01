تاكا بنغلاديشي إلى دولار أسترالي

تحويل BDT إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٤٫٢٢ aud

1.00000 BDT = 0.01422 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
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BDT إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37721.434741.65980.957318.2159
1GBP1.1584811.23215102.3821.662111.922831.1090121.1025
1USD0.94020.811589183.09251.348951.560550.917.1266
1INR0.01131510.00976730.012034810.01623430.01878090.01083130.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار أسترالي
1 BDT0.01422 AUD
5 BDT0.07110 AUD
10 BDT0.14219 AUD
20 BDT0.28438 AUD
50 BDT0.71096 AUD
100 BDT1.42191 AUD
250 BDT3.55478 AUD
500 BDT7.10955 AUD
1000 BDT14.21910 AUD
2000 BDT28.43820 AUD
5000 BDT71.09550 AUD
10000 BDT142.19100 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Bangladeshi Taka
1 AUD70.32780 BDT
5 AUD351.63900 BDT
10 AUD703.27800 BDT
20 AUD1406.55600 BDT
50 AUD3516.39000 BDT
100 AUD7032.78000 BDT
250 AUD17581.95000 BDT
500 AUD35163.90000 BDT
1000 AUD70327.80000 BDT
2000 AUD140655.60000 BDT
5000 AUD351639.00000 BDT
10000 AUD703278.00000 BDT