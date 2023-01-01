تاكا بنغلاديشي إلى دولار أسترالي
تحويل BDT إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Bangladeshi Taka
|1 AUD
|70.32780 BDT
|5 AUD
|351.63900 BDT
|10 AUD
|703.27800 BDT
|20 AUD
|1406.55600 BDT
|50 AUD
|3516.39000 BDT
|100 AUD
|7032.78000 BDT
|250 AUD
|17581.95000 BDT
|500 AUD
|35163.90000 BDT
|1000 AUD
|70327.80000 BDT
|2000 AUD
|140655.60000 BDT
|5000 AUD
|351639.00000 BDT
|10000 AUD
|703278.00000 BDT