20 دولار أسترالي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل AUD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

20 aud
1,565.13 bdt

A$1.000 AUD = Tk78.26 BDT

Mid-market exchange rate at 11:45
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.480.9321.634159.4951.3681.353
1 GBP1.2661105.7141.182.069201.9761.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.56511.753171.121.4671.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Bangladeshi Taka
1 AUD٧٨٫٢٥٦٧٠ BDT
5 AUD٣٩١٫٢٨٣٥٠ BDT
10 AUD٧٨٢٫٥٦٧٠٠ BDT
20 AUD١٬٥٦٥٫١٣٤٠٠ BDT
50 AUD٣٬٩١٢٫٨٣٥٠٠ BDT
100 AUD٧٬٨٢٥٫٦٧٠٠٠ BDT
250 AUD١٩٬٥٦٤٫١٧٥٠٠ BDT
500 AUD٣٩٬١٢٨٫٣٥٠٠٠ BDT
1000 AUD٧٨٬٢٥٦٫٧٠٠٠٠ BDT
2000 AUD١٥٦٬٥١٣٫٤٠٠٠٠ BDT
5000 AUD٣٩١٬٢٨٣٫٥٠٠٠٠ BDT
10000 AUD٧٨٢٬٥٦٧٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار أسترالي
1 BDT٠٫٠١٢٧٨ AUD
5 BDT٠٫٠٦٣٨٩ AUD
10 BDT٠٫١٢٧٧٩ AUD
20 BDT٠٫٢٥٥٥٧ AUD
50 BDT٠٫٦٣٨٩٣ AUD
100 BDT١٫٢٧٧٨٥ AUD
250 BDT٣٫١٩٤٦٣ AUD
500 BDT٦٫٣٨٩٢٥ AUD
1000 BDT١٢٫٧٧٨٥٠ AUD
2000 BDT٢٥٫٥٥٧٠٠ AUD
5000 BDT٦٣٫٨٩٢٥٠ AUD
10000 BDT١٢٧٫٧٨٥٠٠ AUD