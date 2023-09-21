يوان صيني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CNY إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
15026.80 bdt

1.00000 CNY = 15.02680 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
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CNY إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065788.59051.437581.662040.965118.2045
1GBP1.1554711.23155102.3771.66131.92071.1151421.0376
1USD0.938350.811985183.12891.348951.559580.905617.0822
1INR0.01128790.009767780.012029510.01622720.01876090.01089390.205491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bangladeshi Taka
1 CNY15.02680 BDT
5 CNY75.13400 BDT
10 CNY150.26800 BDT
20 CNY300.53600 BDT
50 CNY751.34000 BDT
100 CNY1502.68000 BDT
250 CNY3756.70000 BDT
500 CNY7513.40000 BDT
1000 CNY15026.80000 BDT
2000 CNY30053.60000 BDT
5000 CNY75134.00000 BDT
10000 CNY150268.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Chinese Yuan RMB
1 BDT0.06655 CNY
5 BDT0.33274 CNY
10 BDT0.66548 CNY
20 BDT1.33095 CNY
50 BDT3.32738 CNY
100 BDT6.65476 CNY
250 BDT16.63690 CNY
500 BDT33.27380 CNY
1000 BDT66.54760 CNY
2000 BDT133.09520 CNY
5000 BDT332.73800 CNY
10000 BDT665.47600 CNY