1 يوان صيني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CNY إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
16.41 bdt

¥1.000 CNY = Tk16.41 BDT

Mid-market exchange rate at 07:55
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى BDT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3720.9160.7831.51683.9591.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7670.17
1 CAD0.7295.68210.6670.5711.10461.1790.965
1 EUR1.0928.5171.49910.8551.65591.71.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bangladeshi Taka
1 CNY١٦٫٤٠٨٦٠ BDT
5 CNY٨٢٫٠٤٣٠٠ BDT
10 CNY١٦٤٫٠٨٦٠٠ BDT
20 CNY٣٢٨٫١٧٢٠٠ BDT
50 CNY٨٢٠٫٤٣٠٠٠ BDT
100 CNY١٬٦٤٠٫٨٦٠٠٠ BDT
250 CNY٤٬١٠٢٫١٥٠٠٠ BDT
500 CNY٨٬٢٠٤٫٣٠٠٠٠ BDT
1000 CNY١٦٬٤٠٨٫٦٠٠٠٠ BDT
2000 CNY٣٢٬٨١٧٫٢٠٠٠٠ BDT
5000 CNY٨٢٬٠٤٣٫٠٠٠٠٠ BDT
10000 CNY١٦٤٬٠٨٦٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Chinese Yuan RMB
1 BDT٠٫٠٦٠٩٤ CNY
5 BDT٠٫٣٠٤٧٢ CNY
10 BDT٠٫٦٠٩٤٤ CNY
20 BDT١٫٢١٨٨٧ CNY
50 BDT٣٫٠٤٧١٧ CNY
100 BDT٦٫٠٩٤٣٥ CNY
250 BDT١٥٫٢٣٥٨٨ CNY
500 BDT٣٠٫٤٧١٧٥ CNY
1000 BDT٦٠٫٩٤٣٥٠ CNY
2000 BDT١٢١٫٨٨٧٠٠ CNY
5000 BDT٣٠٤٫٧١٧٥٠ CNY
10000 BDT٦٠٩٫٤٣٥٠٠ CNY