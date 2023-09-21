شيكل إسرائيلي جديد إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل ILS إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٨٬٧٧٧٫١٠ bdt

1.00000 ILS = 28.77710 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BDT
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bangladeshi Taka
1 ILS28.77710 BDT
5 ILS143.88550 BDT
10 ILS287.77100 BDT
20 ILS575.54200 BDT
50 ILS1438.85500 BDT
100 ILS2877.71000 BDT
250 ILS7194.27500 BDT
500 ILS14388.55000 BDT
1000 ILS28777.10000 BDT
2000 ILS57554.20000 BDT
5000 ILS143885.50000 BDT
10000 ILS287771.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Israeli New Sheqel
1 BDT0.03475 ILS
5 BDT0.17375 ILS
10 BDT0.34750 ILS
20 BDT0.69500 ILS
50 BDT1.73750 ILS
100 BDT3.47499 ILS
250 BDT8.68747 ILS
500 BDT17.37495 ILS
1000 BDT34.74990 ILS
2000 BDT69.49980 ILS
5000 BDT173.74950 ILS
10000 BDT347.49900 ILS