رينغيت ماليزي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MYR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٢٣٬٣٩٣٫٤٠ bdt

1.00000 MYR = 23.39340 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
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MYR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661650.9645518.3679
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915761.11221.1768
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558480.9046517.2274
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874820.01088270.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Bangladeshi Taka
1 MYR23.39340 BDT
5 MYR116.96700 BDT
10 MYR233.93400 BDT
20 MYR467.86800 BDT
50 MYR1169.67000 BDT
100 MYR2339.34000 BDT
250 MYR5848.35000 BDT
500 MYR11696.70000 BDT
1000 MYR23393.40000 BDT
2000 MYR46786.80000 BDT
5000 MYR116967.00000 BDT
10000 MYR233934.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / رينغيت ماليزي
1 BDT0.04275 MYR
5 BDT0.21374 MYR
10 BDT0.42747 MYR
20 BDT0.85494 MYR
50 BDT2.13736 MYR
100 BDT4.27472 MYR
250 BDT10.68680 MYR
500 BDT21.37360 MYR
1000 BDT42.74720 MYR
2000 BDT85.49440 MYR
5000 BDT213.73600 MYR
10000 BDT427.47200 MYR