فورنت مجري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل HUF إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٣٬٠١٦٫٩٧ bdt

1.00000 HUF = 0.30170 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:23 UTC
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HUF إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62121.438921.661630.9641518.3313
1GBP1.1524711.2287102.1381.658381.915061.1111621.1271
1USD0.9380.813868183.12651.34971.55860.904517.1947
1INR0.0112840.009790720.012029910.01623670.01874980.0108810.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Bangladeshi Taka
2000 HUF603.39400 BDT
5000 HUF1508.48500 BDT
10000 HUF3016.97000 BDT
15000 HUF4525.45500 BDT
20000 HUF6033.94000 BDT
30000 HUF9050.91000 BDT
40000 HUF12067.88000 BDT
50000 HUF15084.85000 BDT
60000 HUF18101.82000 BDT
100000 HUF30169.70000 BDT
150000 HUF45254.55000 BDT
200000 HUF60339.40000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Hungarian Forint
1 BDT3.31458 HUF
5 BDT16.57290 HUF
10 BDT33.14580 HUF
20 BDT66.29160 HUF
50 BDT165.72900 HUF
100 BDT331.45800 HUF
250 BDT828.64500 HUF
500 BDT1657.29000 HUF
1000 BDT3314.58000 HUF
2000 BDT6629.16000 HUF
5000 BDT16572.90000 HUF
10000 BDT33145.80000 HUF