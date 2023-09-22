دولار نيوزيلندي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل NZD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
65004.90 bdt

1.00000 NZD = 65.00490 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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NZD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436291.663280.9644518.3593
1GBP1.1528711.2284101.8091.655881.917581.1118921.1662
1USD0.938550.814067182.87951.3481.561040.9051517.2307
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626460.0188350.01092130.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bangladeshi Taka
1 NZD65.00490 BDT
5 NZD325.02450 BDT
10 NZD650.04900 BDT
20 NZD1300.09800 BDT
50 NZD3250.24500 BDT
100 NZD6500.49000 BDT
250 NZD16251.22500 BDT
500 NZD32502.45000 BDT
1000 NZD65004.90000 BDT
2000 NZD130009.80000 BDT
5000 NZD325024.50000 BDT
10000 NZD650049.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار نيوزيلندي
1 BDT0.01538 NZD
5 BDT0.07692 NZD
10 BDT0.15383 NZD
20 BDT0.30767 NZD
50 BDT0.76917 NZD
100 BDT1.53834 NZD
250 BDT3.84585 NZD
500 BDT7.69170 NZD
1000 BDT15.38340 NZD
2000 BDT30.76680 NZD
5000 BDT76.91700 NZD
10000 BDT153.83400 NZD