ألف دولار نيوزيلندي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل NZD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nzd
73,457.80 bdt

$1.000 NZD = Tk73.46 BDT

Mid-market exchange rate at 08:02
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NZD إلى BDT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.89983.911.3590.851145.875
1 AUD0.67210.5130.60556.4250.9140.57298.094
1 GBP1.3121.95111.18110.0851.7831.117191.381
1 EUR1.1121.6540.848193.3161.5110.947162.22

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bangladeshi Taka
1 NZD٧٣٫٤٥٧٨٠ BDT
5 NZD٣٦٧٫٢٨٩٠٠ BDT
10 NZD٧٣٤٫٥٧٨٠٠ BDT
20 NZD١٬٤٦٩٫١٥٦٠٠ BDT
50 NZD٣٬٦٧٢٫٨٩٠٠٠ BDT
100 NZD٧٬٣٤٥٫٧٨٠٠٠ BDT
250 NZD١٨٬٣٦٤٫٤٥٠٠٠ BDT
500 NZD٣٦٬٧٢٨٫٩٠٠٠٠ BDT
1000 NZD٧٣٬٤٥٧٫٨٠٠٠٠ BDT
2000 NZD١٤٦٬٩١٥٫٦٠٠٠٠ BDT
5000 NZD٣٦٧٬٢٨٩٫٠٠٠٠٠ BDT
10000 NZD٧٣٤٬٥٧٨٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار نيوزيلندي
1 BDT٠٫٠١٣٦١ NZD
5 BDT٠٫٠٦٨٠٧ NZD
10 BDT٠٫١٣٦١٣ NZD
20 BDT٠٫٢٧٢٢٧ NZD
50 BDT٠٫٦٨٠٦٧ NZD
100 BDT١٫٣٦١٣٣ NZD
250 BDT٣٫٤٠٣٣٣ NZD
500 BDT٦٫٨٠٦٦٥ NZD
1000 BDT١٣٫٦١٣٣٠ NZD
2000 BDT٢٧٫٢٢٦٦٠ NZD
5000 BDT٦٨٫٠٦٦٥٠ NZD
10000 BDT١٣٦٫١٣٣٠٠ NZD