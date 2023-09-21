فرنك سويسري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CHF إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٢١٬٩٨٥ bdt

1.00000 CHF = 121.98500 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 2:8 UTC
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CHF إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0641588.24461.434531.656520.9573518.2039
1GBP1.1582111.2324102.1971.661341.918431.1088121.0821
1USD0.93980.811425182.9251.348051.556660.899717.1065
1INR0.01133210.009785050.012059110.01625630.01877190.01084960.206289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bangladeshi Taka
1 CHF121.98500 BDT
5 CHF609.92500 BDT
10 CHF1219.85000 BDT
20 CHF2439.70000 BDT
50 CHF6099.25000 BDT
100 CHF12198.50000 BDT
250 CHF30496.25000 BDT
500 CHF60992.50000 BDT
1000 CHF121985.00000 BDT
2000 CHF243970.00000 BDT
5000 CHF609925.00000 BDT
10000 CHF1219850.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الفرنك السويسري
1 BDT0.00820 CHF
5 BDT0.04099 CHF
10 BDT0.08198 CHF
20 BDT0.16395 CHF
50 BDT0.40989 CHF
100 BDT0.81977 CHF
250 BDT2.04943 CHF
500 BDT4.09886 CHF
1000 BDT8.19772 CHF
2000 BDT16.39544 CHF
5000 BDT40.98860 CHF
10000 BDT81.97720 CHF