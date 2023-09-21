جنيه إسترليني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل GBP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٣٥٬١٤٦ bdt

1.00000 GBP = 135.14600 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:46 UTC
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GBP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063388.17421.433811.655590.9573518.2073
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917321.1085621.0858
1USD0.940450.812084182.9251.348451.557030.9003517.1234
1INR0.01134120.009792990.012059110.01626110.01877630.01085740.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Bangladeshi Taka
1 GBP135.14600 BDT
5 GBP675.73000 BDT
10 GBP1351.46000 BDT
20 GBP2702.92000 BDT
50 GBP6757.30000 BDT
100 GBP13514.60000 BDT
250 GBP33786.50000 BDT
500 GBP67573.00000 BDT
1000 GBP135146.00000 BDT
2000 GBP270292.00000 BDT
5000 GBP675730.00000 BDT
10000 GBP1351460.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه استرليني
1 BDT0.00740 GBP
5 BDT0.03700 GBP
10 BDT0.07399 GBP
20 BDT0.14799 GBP
50 BDT0.36997 GBP
100 BDT0.73994 GBP
250 BDT1.84985 GBP
500 BDT3.69970 GBP
1000 BDT7.39940 GBP
2000 BDT14.79880 GBP
5000 BDT36.99700 GBP
10000 BDT73.99400 GBP