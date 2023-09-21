دولار كندي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CAD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٨١٬٤٣٢ bdt

1.00000 CAD = 81.43200 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:0 UTC
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CAD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064988.30681.435221.654730.958118.2039
1GBP1.1575411.23265102.2181.66131.915391.1090421.0715
1USD0.939050.81126182.9251.347751.553880.899717.0945
1INR0.01132420.009783060.012059110.01625260.01873840.01084960.206144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Bangladeshi Taka
1 CAD81.43200 BDT
5 CAD407.16000 BDT
10 CAD814.32000 BDT
20 CAD1628.64000 BDT
50 CAD4071.60000 BDT
100 CAD8143.20000 BDT
250 CAD20358.00000 BDT
500 CAD40716.00000 BDT
1000 CAD81432.00000 BDT
2000 CAD162864.00000 BDT
5000 CAD407160.00000 BDT
10000 CAD814320.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار كندي
1 BDT0.01228 CAD
5 BDT0.06140 CAD
10 BDT0.12280 CAD
20 BDT0.24560 CAD
50 BDT0.61401 CAD
100 BDT1.22802 CAD
250 BDT3.07005 CAD
500 BDT6.14010 CAD
1000 BDT12.28020 CAD
2000 BDT24.56040 CAD
5000 BDT61.40100 CAD
10000 BDT122.80200 CAD