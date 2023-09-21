ين ياباني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل JPY إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
7439.42 bdt

1.00000 JPY = 0.74394 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 16:24 UTC
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JPY إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066188.62971.437161.661370.9632518.3223
1GBP1.153411.22975102.2351.657761.916391.1110121.1349
1USD0.9380.813173183.13451.348051.558360.9035517.1863
1INR0.01128290.009781420.012028710.01621530.01874510.01086850.206729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Bangladeshi Taka
100 JPY74.39420 BDT
1000 JPY743.94200 BDT
1500 JPY1115.91300 BDT
2000 JPY1487.88400 BDT
3000 JPY2231.82600 BDT
5000 JPY3719.71000 BDT
5400 JPY4017.28680 BDT
10000 JPY7439.42000 BDT
15000 JPY11159.13000 BDT
20000 JPY14878.84000 BDT
25000 JPY18598.55000 BDT
30000 JPY22318.26000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ين ياباني
1 BDT1.34419 JPY
5 BDT6.72095 JPY
10 BDT13.44190 JPY
20 BDT26.88380 JPY
50 BDT67.20950 JPY
100 BDT134.41900 JPY
250 BDT336.04750 JPY
500 BDT672.09500 JPY
1000 BDT1344.19000 JPY
2000 BDT2688.38000 JPY
5000 BDT6720.95000 JPY
10000 BDT13441.90000 JPY