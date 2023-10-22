15000 ين ياباني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل JPY إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٥٬٠٠٠ jpy
١١٬٠٣٤٫٢٠ bdt

1.00000 JPY = 0.73561 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 22:48
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JPY إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 BDT → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8223350.944251.58291.37110.892957.316351.37245
1GBP1.2160511.14831.924891.667331.085958.897051.66897
1EUR1.059050.8708511.676381.452060.94577.748381.45349
1AUD0.631750.519510.59652510.8661920.5641214.62210.867045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Bangladeshi Taka
100 JPY73.56130 BDT
1000 JPY735.61300 BDT
1500 JPY1103.41950 BDT
2000 JPY1471.22600 BDT
3000 JPY2206.83900 BDT
5000 JPY3678.06500 BDT
5400 JPY3972.31020 BDT
10000 JPY7356.13000 BDT
15000 JPY11034.19500 BDT
20000 JPY14712.26000 BDT
25000 JPY18390.32500 BDT
30000 JPY22068.39000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ين ياباني
1 BDT1.35941 JPY
5 BDT6.79705 JPY
10 BDT13.59410 JPY
20 BDT27.18820 JPY
50 BDT67.97050 JPY
100 BDT135.94100 JPY
250 BDT339.85250 JPY
500 BDT679.70500 JPY
1000 BDT1359.41000 JPY
2000 BDT2718.82000 JPY
5000 BDT6797.05000 JPY
10000 BDT13594.10000 JPY