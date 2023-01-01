روبية هندية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل INR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٣٬٢٣٤٫٩٠ bdt

1.00000 INR = 1.32349 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654760.9572518.2122
1GBP1.1582111.23135102.111.660351.916651.108721.0945
1USD0.940650.812117182.9251.34841.556540.9004517.1312
1INR0.01134330.009793390.012059110.01626050.01877050.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Bangladeshi Taka
1 INR1.32349 BDT
5 INR6.61745 BDT
10 INR13.23490 BDT
20 INR26.46980 BDT
50 INR66.17450 BDT
100 INR132.34900 BDT
250 INR330.87250 BDT
500 INR661.74500 BDT
1000 INR1323.49000 BDT
2000 INR2646.98000 BDT
5000 INR6617.45000 BDT
10000 INR13234.90000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الروبية الهندية
1 BDT0.75558 INR
5 BDT3.77790 INR
10 BDT7.55581 INR
20 BDT15.11162 INR
50 BDT37.77905 INR
100 BDT75.55810 INR
250 BDT188.89525 INR
500 BDT377.79050 INR
1000 BDT755.58100 INR
2000 BDT1511.16200 INR
5000 BDT3777.90500 INR
10000 BDT7555.81000 INR