مليون روبية هندية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل INR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1,000,000 inr
1,405,150 bdt

₹1.000 INR = Tk1.405 BDT

Mid-market exchange rate at 03:41
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.950.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6631.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Bangladeshi Taka
1 INR١٫٤٠٥١٥ BDT
5 INR٧٫٠٢٥٧٥ BDT
10 INR١٤٫٠٥١٥٠ BDT
20 INR٢٨٫١٠٣٠٠ BDT
50 INR٧٠٫٢٥٧٥٠ BDT
100 INR١٤٠٫٥١٥٠٠ BDT
250 INR٣٥١٫٢٨٧٥٠ BDT
300 INR٤٢١٫٥٤٥٠٠ BDT
500 INR٧٠٢٫٥٧٥٠٠ BDT
600 INR٨٤٣٫٠٩٠٠٠ BDT
1000 INR١٬٤٠٥٫١٥٠٠٠ BDT
2000 INR٢٬٨١٠٫٣٠٠٠٠ BDT
5000 INR٧٬٠٢٥٫٧٥٠٠٠ BDT
10000 INR١٤٬٠٥١٫٥٠٠٠٠ BDT
25000 INR٣٥٬١٢٨٫٧٥٠٠٠ BDT
50000 INR٧٠٬٢٥٧٫٥٠٠٠٠ BDT
100000 INR١٤٠٬٥١٥٫٠٠٠٠٠ BDT
1000000 INR١٬٤٠٥٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ BDT
1000000000 INR١٬٤٠٥٬١٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الروبية الهندية
1 BDT٠٫٧١١٦٧ INR
5 BDT٣٫٥٥٨٣٣ INR
10 BDT٧٫١١٦٦٦ INR
20 BDT١٤٫٢٣٣٣٢ INR
50 BDT٣٥٫٥٨٣٣٠ INR
100 BDT٧١٫١٦٦٦٠ INR
250 BDT١٧٧٫٩١٦٥٠ INR
500 BDT٣٥٥٫٨٣٣٠٠ INR
1000 BDT٧١١٫٦٦٦٠٠ INR
2000 BDT١٬٤٢٣٫٣٣٢٠٠ INR
5000 BDT٣٬٥٥٨٫٣٣٠٠٠ INR
10000 BDT٧٬١١٦٫٦٦٠٠٠ INR